Властването на ума над материята: Какво е плацебо ефектът?

Е дин от най-завладяващите медицински феномени в медицината и психологията определено е плацебо ефектът. В медицината за плацебо се счита всяко медицинско лечение, което не е "истинско". Това може да е фалшиво хапче, инжекция или в някои случаи дори фалшива операция.

Ефектът плацебо, който е буквален пример за власт на ума над материята, се предполага, че ви "лекува" просто като ви кара да мислите, че сте получили лечение.

Ефектът е широко изследван и плацебо продължава да се използва в медицинските изследвания и днес. Въпреки че днес плацебото не се счита за етично медицинско лечение, то е било широко използвано през вековете. И така, откъде идва плацебо ефектът и на какво точно е способен той?

Фалшив или ласкав?

Както вече споменахме, плацебо е всяка форма на медицинско лечение, която е определена като съзнателно "фалшива". Тъй като са известни фалшиви лечения, те вече не се предписват от лекарите. В днешно време плацебото често се използва като контролна група в клинични изпитвания. Това означава, че отговорите на експерименталната група (участниците с истинското лечение) се сравняват с отговорите на контролната група (участниците с фалшивото лечение ). Ако при клиничното изпитване има значително повече съобщения за излекуване от експерименталната група, се смята, че лекарството "доказано действа".

Терминът "плацебо" идва от една стара латинска фраза: "Placebo Domino in regione vivorum", която се превежда като "Ще угодя на Господ в страната на живите".

С течение на времето терминът "плацебо" съществено означава "ласкател" или "да ласкаеш", като "плацебо" на погребение означава да се преструваш, че познаваш починалия, за да получиш безплатна храна, тъй като за целта трябва да "ласкаеш" семейството.

В крайна сметка "плацебо" започнало да означава всичко, което е приятно на другите, независимо дали е вярно или не.

Дори ако даден човек не е бил приятел на починалия, на семейството му е било приятно да вярва, че е такъв. По същия начин, дори ако дадено лекарство не действа истински, на пациента му е приятно да си мисли, че е излекуван. Този манталитет е довел до това, че лекарите са предписвали не само "фалшиви" лекарства, но и такива, които според тях са били "слаби" или "неефективни", дори и да са имали някакво ниво на функционалност.

Появата на д-р Плацебо

В по-късните години плацебото започва да навлиза от погребенията в медицината. Тъй като общото разбиране в световен мащаб е, че лекарите трябва не само да лекуват пациентите си, но и да ги накарат да се чувстват по-добре, плацебото се използва, за да даде спокойствие на нелечимо болните пациенти. През целия XVIII век лекарите предписвали плацебо, за да задоволят търсенето на пациентите, да отговорят на очакванията им и да разсеят слуховете за лекари, които отказват да предписват лечение.

Първият случай на използване на термина "плацебо" по отношение на медицинското лечение се появява в края на XVII в. в "Мемоари за банята": или "Наблюдения през четиридесет години практика" на д-р Робърт Пиърс. В тази книга той описва един "д-р Плацебо", който лекувал пациентите си предимно с маниера си на работа, а не с действителните си медицински средства.

След публикуването на тази книга, през 1752 г. се появява първият известен случай на предписване на плацебо от лекар. Д-р Уилям Смели, шотландски акушер-гинеколог, веднъж пише:

"Ще бъде удобно да се предпише някакъв невинен плацемус, който тя може да приема между часовете, за да се разсее времето и да се задоволи въображението ѝ."

Placemus, друг термин за плацебо, показва, че той е бил готов да предпише на пациентката съзнателно фалшиво лечение, само за да я успокои.

