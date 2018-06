Холивудската звезда Анджелина Джоли е отпразнувала 43-ия си рожден ден в увеселителен парк заедно с децата си, пише сп. ELLE.

В празничния ден Джоли се е забавлявала в парка Торп в Съри, Великобритания, с шестте си деца Мадокс, Пакс, Захара, Шайло и близнаците Нокс и Вивиен.

По думите на очевидци, цитирани от "Ентъртейнмънт тунайт", Анджелина Джоли е изглеждала "истински щастлива".

Свидетелите твърдят също, че никой от разпозналите холивудската звезда посетители не я е безпокоил за снимки или автографи, уважавайки личното й пространство на празника, прекаран в компанията на децата й.

В началото на годината звездата сподели пред сп. InStyle, че остаряването не я притеснява.

"Гледам се в огледалото и си давам сметка, че много приличам на майка си. Това ме радва. Виждам, че остарявам, но се отнасям с любов към този процес. Защото всичко това означава, че съм жива - живея и старея!", каза в заключение Джоли.

Анджелина обаче далеч не е настроена само за семейни забавления.

Звездата се завръща на голям екран с нова роля.

Джоли в момента работи по втората част на филма Maleficent ("Господарка на злото").

