Бинди Ъруин е от онези момичета, които се сблъскват с трудности и изпитания още от ранна детска възраст.

Нейният баща Стив Ъруин е известният "Ловец на крокодили", чието предаване бе гледано от милиони хора по света. От ентусиазиран ловец на крокодили, Ъруин успя да изгради успешна телевизионна кариера, същевременно да развие активна дейност, свързана с опазване на околната среда и популяризиране на туризма.

Телевизионната поредица "Ловецът на крокодили" бе с участието и на съпругата му Тери Ъруин. Те имат две деца - голяма дъщеря - Бинди Ъруин,и по-малък син - Робърт.

В ГАЛЕРИЯТА ВИЖТЕ ПОРАСНАЛАТА ДЪЩЕРЯ НА СТИВ ЪРУИН

За съжаление Стив Ъруин загина на 4 септември 2006 г. При гмуркане по време на снимки в района на Големия бариерен риф, скат го убожда в зоната около сърцето с отровния шип на опашката си.

Днес ви разказваме историята на неговата дъщеря, която днес е на 19 години.

Във видеото горе вижте някои от децата на известните звезди

Бинди е родена на 24 юли 1998, в Австралия. 19-годишното момиче е известно с многостранните си занимания като природозащитник, актриса, певица, автор на песни и танцьорка. Подобно на баща си, Бинди също смята, че опазването на животните и околната среда е едно от най-важните неща в живота й.

Дъщерята на Конан Варварина - вижте я (СНИМКИ)

Интересен факт е, че първото ѝ име произхожда от любимия крокодил на баща ѝ, казващ се Бинди, отглеждан в Австралийския зоопарк. Според баща ѝ, „Бинди” е дума от аборигенския език, означаваща "малко момиче".

Първите публични прояви на Бинди са в различни телевизионни предавания. Тя се появява редовно в предаванията на баща си, включително в „Дневниците на Ловеца на крокодили”, както и в развлекателния филм „Уигли сафари”.

Младото момиче става водеща на детско документално предаване, посветено на животните, което е заснето в 26 епизода, със заглавието „Бинди – Момичето от джунглата”, продукция на канала Discovery Kids. Премиерата на поредицата е през юни 2007 г.

Дъщерята на Пол Уокър - пораснала и красива (СНИМКИ)

Благодарение на своите телевизионни проекти, Бинди успява да привлече вниманието на милиони по света.

Успехите не закъсняват.

От различни вечерни предавания започват да идват покани - шоуто на Елън Дедженеръс, Лари Кинг, шоуто на Дейвид Летърман. Тя присъства и на редица престижни награди.

Бинди не се спира само с телевизионни проекти и участия в предавания. През 2008 г. стартира собствена модна линия. Дрехите са изработени изцяло от естествени материали, запазвайки идеята си за опазване на природата.

Младото момиче се развива и като актриса.

Вижте дъщерите на едни от най-известните жени в света (СНИМКИ)

Тя играе ролята на Кира в четвъртия филм за косатката Уили, „Волният Уили: Бягство от пиратския залив”, който излиза на екран през 2010 г.

През 2011, на наградите Nickelodeon Kids Choice Awards, Бинди заедно с по-малкия си брат Робърт печели първата награда в новосъздадената категория „Залата на лигата” – Hall of Slime.

През 2013 г. Бинди се снима в нов приключенския филм - "Завръщане на острова на Ним". Музикалната кариера на Бинди също се развива. Тя има цели 5 албума, последният е от 2016 г. и носи заглавието Bindi and The Jungle Girls Bindi's Island Dance Party.

След смъртта на баща си през 2006 г., Бинди възхвалява Стив в много емоционална реч, изречена пред повече от 5 000 зрители в Австралийския зоопарк и над 300 милиона зрители по целия свят, наблюдаващи възпоменателната церемония посветена на Стив Ъруин.

Прекрасните момичета в семейството на Скалата

През февруари тази година (2018) Бинди сподели в Туитър емоционално видео със своя баща Стив.

My first time watching this footage was only a few days ago. I don’t think I’ll ever be able to describe the amount of emotion in my heart once the video ended. My dad. My superhero. I promise to do my best to make you proud and ensure your legacy lives on forever.@AnimalPlanet pic.twitter.com/PWRiXvUrGx