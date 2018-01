На нашата планета насекомите са се появили преди повече от 400 милиона години и са претърпели всички природни бедствия.

Смятахме, че повечето са доста неприятни - но тези снимки ще ви докажат, че това не е така.

Някои насекоми са толкова красиви, че все едно не са от нашата планета. Бъркат се с цветя, с пухкаво създание или с десерт.

ВИЖТЕ СЪЗДАНИЯТА В ГАЛЕРИЯТА

Прозрачна кристална гъсеница (Acraga coa)

Тази гъсеница изглежда като желиран бонбон. Произлиза и един специален вид молец, който по-скоро прилича на пеперуда. Той обитава Централна и Южна Америка, както и Карибските острови и обича гъстите и непрогледни джунгли.

Стъклена пеперуда (Greta oto)

Тази необикновена пеперуда е избрала за свой дом Централна и Южна Америка и е най-впечатляваща с това, че въобще не е цветна. В действителност крилата ѝ са напълно прозрачни и през тях може да се вижда всичко като през стъкло. Смята се, че това е защитен механизъм, който помага на създанието успешно да се прикрива от враговете си.

Копринена пеперуда (Bombyx mori)

Това е всъщност добре познатата на много от нас копринена буба. Всеки знае, че животинките от този вид или по-точно техните гъсеници се използват за производството на коприна от хилядолетия. Тези животинки са дошли от Китай и Азия и въпреки че са по-известни с коприната си, не можете да кажете, че не са и красиви по свой уникален начин.

(FWIW this is what an actual bombyx mori looks like, but the moth tweet was still too cute) pic.twitter.com/MZLNETImvo