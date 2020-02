Улични художници получават 7 млн., след като заличиха графитите им

Миналата седмица решението на съдът в Ню Йорк, потвърждаващо, че търговците с недвижими имоти Джералд и Дейвид Уолкоф трябва да платят 6,75 милиона долара на улични художници, чиито произведения бяха унищожени в голямата улична художествена галерия на 5Pointz в Куинс.

Решението дойде, след като Джералд и Дейвид Уолкоф заличават 5Pointz - едно от най-известните места за улично изкуство.

Въпреки че първоначално, при придобиване на имота, решили мястото да остане улична изложба, те променили проекта на сграда, като я направили бъдещ комплекс с луксозни апартаменти.

Графитите са заличени за една нощ и без предупреждение.

