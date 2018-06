Доналд Тръмп изпълни молбата на Ким Кардашиян и 62-годишната Алис Мари Джонсън, осъдена на доживотен затвор, бе пусната на свобода.

Преди няколко дни риалити звездата се видя с американския президент и зет му и негов съветник Джаред Къшнър в Белия дом. Повод за срещата им бе желанието на Кардашиян да помилват затворничката.

Алис Мари Джонсън, майка на две деца, е осъдена заради престъпление с наркотици и е прекарала 20 години зад решетките.

През 2013 г. Кардашиян научава за историята ѝ от видео в интернет и се заема с казуса ѝ. Според звездата присъдата е прекалена за жена с едно единствено провинение като Алис.

Седмица след разговора на Кардашиян и Тръмп 62-годишната жена вече е при близките си.

This is what freedom looks like. Mic was on the scene for the moment that #AliceMarieJohnson was released from prison and reunited with her family.



Johnson describes what it felt like, in her own words. https://t.co/tzxQxnQY0m pic.twitter.com/yKf2cJdvcG — Mic (@mic) 8 юни 2018 г.

Джонсън е поела отговорност за миналите си прегрешения и е примерен затворник през последните две десетилетия, се казва в съобщението на Белия дом.

Президентското решение всъщност е опрощаване на присъдата, а не отмяна и означава, че тя веднага ще излезе от затвора, т.е. няма да излежи остатъка от нея.

"Благодаря на президента Тръмп, че погледна на мен не като на престъпник, а като на човек, заслужаващ втори шанс. Той ми даде възможност за по-добър живот", заяви Алис.

В емоционално видео тя благодари и на Ким Кардашиян за помощта.

От своя страна риалити звездата написа в Туитър, че никога няма да забрави телефониия разговор с Алиса, когато ѝ е съобщила новината. Тя също благодари на президента Тръмп и Джаред Къшнър за съдействието.

So grateful to @realDonaldTrump, Jared Kushner & to everyone who has showed compassion & contributed countless hours to this important moment for Ms. Alice Marie Johnson. Her commutation is inspirational & gives hope to so many others who are also deserving of a second chance. — Kim Kardashian West (@KimKardashian) 6 юни 2018 г.

BREAKING: President Trump has granted clemency to #AliceMarieJohnson after meeting with @KimKardashian West to talk about her case last week.



This is her story and the video that started it all: https://t.co/KzxNo3OsSg pic.twitter.com/LU2N05rIdC — Mic (@mic) 6 юни 2018 г.

Това е поредното решение на Тръмп за помилване,

породено от застъпничеството на една знаменитост. Напоследък той обяви редица такива помилвания, като например консервативния автор и филмов продуцент Динеш Д'Соуза, осъден за незаконно спонсорство на предизборна кампания. Той отмени посмъртно след повече от 100 години присъдата на боксьора боксьора Джак Джонсън и изчисти името му с аргумента, че тя е основана на расово пристрастие.

Ким Кардашиян Източник: Gulliver/Getty Images

Самият президент посочи, че обсъжда цял списък от набелязани за помилване затворници - повече или по-малко известни.

Според някои обаче срещата на Кардашиян и Тръмп и последвалото след това решение на президента е абсурдно.

"Съжалявам, но това, че ставаш адвокат на някого и се застъпваш за него не е достатъчна причина да се срещнеш с президента. Освен това Тръмп разрешава помилване, сякаш раздава бонбони", коментира журналистът от Си Ен Ен Джим Акоста.

Истината обаче е, че с влиянието, парите и популярността си Ким Кардашиян успява да постигне това, което много други само се опитват.

"Независимо дали ни харесва, или не, тя е силен активист. Защо да не използва влиянието си за добри каузи", пише американското издание USA Today.

Въпреки негативните коментари по неин адрес, Кардашиян постигна целта си и 62-годишната Алис вече е свободна жена. А на въпрос какво ще прави сега, тя отговори, че на първо време ще си потърси работа и ще положи усилия за промяната за законите, за да може и други като нея да получат право на втори шанс.

