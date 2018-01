Доналд Тръмп изнасилил бившата си съпруга Ивана под въздействието на силна болка и гняв, след като си направил операция за намаляване на плешивостта.

За операцията признава общата им дъщеря от брака на милиардера и красивата чехкиня. Иванка Тръмп често се подигравала на баща си заради интервенцията, при която се режат части от скалпа, разкрива нова биографична книга за американския президент, посветена на една година в Овалния кабинет.

Косата на Доналд Тръмп отдавна е популярна тема в социалните медии, като хората често се подиграват не само на цвета, но и на формата. Мнозина залагат, че той има и тупе. Това не е вярно.

Прическата му се сравнява с рошави чехли Gucci, с тролска кукла и грозна гъсеница в Перу.

Според новата книга на Майкъл Улф, посветена на първата година на президента Тръмп в кабинета "Огън и ярост: В Белия Дом на Тръмп", Иванка Тръмп се надсмива на собствения си баща и споделя с приятели, че имал операция за намаляване на скалпа, която да спре оплешивяването му, разказва Huffington Post.

Това е операция, при която се отстраняват части от скалпа, засегнати от алопеция, за да се намали общата площ на плешивост.

Тръмп си е я направил през 1989 година.

Американското издание пише, че болката, която изпитвал и яда от това колко го боли, той излял над тогавашната си съпруга Ивана - майката на красивата Иванка. Ивана разказва за пръв път това по време на развода им през 1990 година, се твърди в книга, написана 3 години по-късно от тексаски репортер, озаглавена "Изгубеният магнат. Многото животи на Доналд Тръмп".

По време на президентската кампания адвокатът на Тръмп заплаши репортер, написал, че е изнасилил съпругата си в Ню Йорк - във видеото. Поводът са нападките на Тръмп за мигрантите от Мексико, които той нарича "изнасилвачи".

КОИ СА ПЕТТЕ ДЕЦА НА МИЛИАРДЕРА

Полудял от болка преди 29 години, когато се подложил на това, той искал да накара Ивана да страда като него и я обвинявал, че тя му препоръчала пластичния хирург.

ОТ ЧЕХОСЛОВАКИЯ ДО ТРЪМП ТАУЪР - ЖИВОТЪТ НА ИВАНА ТРЪМП

"Вашият шибан лекар ме съсипа! - изкрещява той. Доналд навежда Ивана на леглото. След това я хваща за косата, там, където са го рязали него. Доналд започва да къса косата на Ивана, сякаш се опитва да я накара да почувства същата болка, която изпитва. Ивана започва да плаче и да крещи. Той разкъсва дрехите си и разкопчава панталоните си". В книгата следва детайлно описание на случилото се. На следващия ден, когато Ивана се върнала в спалнята, той я чакал. Тя изглеждала ужасена от разкъсаната коса, разпръсната навсякъде в леглото, той я гледал яростно и попитал Нали боли?

По-късно самата Ивана признава с половин уста това в официално съобщение. Медията обаче напомня, че през 1991 година Ивана подписва споразумение, което й забранява да говори за брака си. "За мен това бе изнасилване, но не искам думите ми да бъдат възприемани буквално и в криминалния смисъл на думата", заявява днес 68-годишната Ивана.

Сблъсък на съпругите: Защо Ивана Тръмп ядоса Мелания

В много случаи тази операция, известна още като операция за намаляване на алопеция, се извършва в две стъпки. Първо, около четири до шест седмици преди процедурата лекарите пренасочват някои от артериите на главата. Втората стъпка е да се оформи Y-образна част от скалпа на пациента. Белезите обикновено са покрити с коса. Американската асоциация за косопад има негативно отношение към този тип интервенция.

"Иванка се подиграва на баща си пред други хора", се казва в новата книга, посветена на една година от мандата с автор

бившия коментатор на "Гардиън".

Иванка Тръмп често описвала и самата интевенция - изрязва се кръг от скалпа, и краищата се събират, за да се оформи косата. Освен това американският президент използвал и втвърдяващ спрей.

В книгата място намира и темата за цвета на косата му - ползвал продукт Just For Men (Само за мъже) - това е вид боя, която колкото по-дълго остава, толкова по-тъмно става.

Проблемът е, че Доналд Тръмп явно нямал търпение да изчака багрилото да си свърши работата, което отнемало 5 мин. Затова и косата му ставала оранжево-руса.

