Президентът на САЩ Доналд Тръмп отвърна на актьора Робърт де Ниро, наричайки го "индивид с много нисък коефициент на интелигентност, който е получил твърде много удари в главата от истински боксьори във филмите", съобщиха Ройтерс и Асошиейтед прес.

Изказването на Доналд Тръмп е в отговор на ругатнята на Де Ниро по негов адрес, изречена по време на церемонията за наградите "Тони".

Робърт Де Ниро: Чувствам се така, както след 11 септември

Публиката в залата реагира с аплодисменти, а някои артисти дори станаха на крака, за да аплодират Робърт де Ниро за неговото изказване.

Доналд Тръмп, който "отвърна на удара" на Робърт де Ниро с публикация в Туитър, добави, че е гледал актьора на церемонията за наградите "Тони" и мисли, че той се е бил "напил с пунш"

Robert De Niro, a very Low IQ individual, has received to many shots to the head by real boxers in movies. I watched him last night and truly believe he may be “punch-drunk.” I guess he doesn’t...