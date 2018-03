Почти изцяло е известен афишът на австрийския рок фестивал Nova Rock за 2018 година. С последното допълнение са включени Shinedown, Gentleman, Bad Religion, The Bloody Beetroots (live), Eisbrecher, Baroness, Life Of Agony, Enter Shikari, Less Than Jake, The Raven Age, The Last Internationale, Starcrawler.

Защо Ви разказваме за австрийски рок фестивал? Защото това е, може би, най-близкият до България голям рок фестивал, на който определено си заслужава да се отиде.

Nova Rock се провежда в Pannonia Fields, Никелсдорф, в близост до границата между Австрия и Унгария и е на около 940 км от София, което го прави съвсем постижима дестинация за пътуване с кола. Пътят до там е сравнително добър и лесен за преминаване: за Сърбия, както и за страните от ЕС, е нужна само с лична карта, а маршрутът е основно по магистрали. Естествено, винаги си остава и вариантът и със самолет, като освен до Виена може да се помисли и за Братислава, която е на по-малко от 40 км от Никелсдорф.

За четиринадесетото си издание фестивалът е посочил The Toten Hosen, Avenged Sevenfold, Volbeat и Iron Maiden като хедлайнъри на четирите вечери, а списъкът с останалите обявени до момента изпълнители е повече от впечатляващ:

Популярните имена са The Prodigy, Marilyn Manson, Billy Idol, Stone Sour, Limp Bizkit, Sunrise Avenue, Rise Against, Billy Talent, Seiler & Speer, Kraftklub, Megadeth, Parkway Drive, Wizo, Bullet For My Valentine, Jonathan Davis, Passenger, Skillet, Body Count ft. Ice-T, Dame, Arch Enemy, Ok Kid, Hollywood Undead, Killswitch Engage, Asking Alexandria.



И както всяка друга година листата не спира до тук, а продължава с Brian Fallon & The Howling Weather, Black Stone Cherry, Dead Cross, La Brassbanda, Mad Caddies, Anti-Flag, Meshuggah, Nothing But Thieves, Turbobier, Krautschadl, Stick To Your Guns, Donots, All Them Witches, The Struts, Powerflo, Beast in Black, The Charm The Fury, Lionheart.

Цените на билетите започват от 174.99 евро общо за четирите дни, а в стойността им са включени паркомясто и място за къмпинг. Ако нямате палатка, организаторите са го измислили - има т.нар. палатков хотел, а за притежателите на каравани също има вариант с осигурен специален къмпинг.

Фестивалът разполага с две големи основни сцени, една малка и множество обекти: от павилиони за храна и напитки, до щандове за мърчандайз на групите и увеселителни атракции. Плащания в брой не се извършват, а всичко става със специална карта, която се зарежда на място и от която накрая оставащите пари могат да бъдат изтеглени.

Тази година Nova Rock ще се проведе от 14 до 17 юни (четвъртък - неделя). Повече информация и билети на официалния сайт на фестивала: novarock.at

