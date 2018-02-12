Всеки мъж ще спре на такъв полицай за проверка (СНИМКИ) 07.10.2017

Полицията в Русия може да се похали с красавици в редиците си - все повече привлекателни девойки избират пагона.

В ГАЛЕРИЯТА РАЗГЛЕДАЙТЕ КРАСИВИТЕ ПОЛИЦАЙКИ В РУСИЯ

Руски сайтове преливат от снимки на красиви полицайки, които не се нуждаят от пистолет, за да обезоръжат престъпниците.

Страницата на руското МВР в социалните мрежи редовно качва снимки на гордо изпъчили се служителки на реда, повечето получили и отличия за храбри действия.

Впечатление прави и официалният представител на Министерството на вътрешните работи в Русия - Ирина Волк.

Тя е полковник, журналист, писател, телевизионен водещ. Родена е на на 21 декември 1977 г. в Москва. Баща й е художник, майка й е адвокат.

Завършила е Академията на Министерството на вътрешните работи с отличие.

Омъжена е, има син Серожа.

Арестуйте меня полностью: сногсшибательные девушки МВД РФ (21 Photo) https://t.co/kKEJu3ewNY — RABIZ TV ARMENIA (@RABIZ_TV) 20 February 2018

Тя изглежда като фотомодел и на въпроса как го направи, отговаря: "Живея здравословно, спортувам, през зимата карам ски, обичам разходките. Понякога посещавам салони за красота".

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Волк е и човекът, който обявява успеха на полицията, когато униформените разкрият престъпления, в профилите на министерството в социалните мрежи.

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