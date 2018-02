Сотрудники #МВДРоссии пресекли в Рязанской области крупное производство фальсифицированного алкоголя _______________________________________________ "Сотрудники МВД России в Касимовском районе Рязанской области пресекли работу подпольного цеха по производству фальсифицированной алкогольной продукции. Изъято 46 тонн суррогата", - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. В здании бывшей пилорамы, расположенной в селе Алешино Касимовского района, организовано производство фальсифицированной алкогольной продукции. При обследовании подпольного цеха #полицейские совместно с ОМОН отдела Росгвардии по Рязанской области задержали предполагаемого 50-летнего организатора подпольного производства и двух его пособников. Лицензии и необходимых разрешительных документов на производство алкогольной продукции у них не было. Также задержаны 12 иностранных граждан - уроженцев ближнего зарубежья, которые жили и работали в здании пилорамы. "В ходе рейда обнаружено и изъято более 22 тысяч литров алкогольной продукции с федеральными специальными марками, имеющими признаки подделки, 24 тысячи литров спирта и спиртосодержащей жидкости, а также линия для розлива спиртосодержащей жидкости и пустая тара в количестве 160 тысяч бутылок. Образцы изъятой продукции направлены на экспертизу", - рассказала #ИринаВолк. В настоящее время полицейские устанавливают каналы сбыта фальсифицированной алкогольной продукции. Следственным отделением межмуниципального отдела #МВД России «Касимовский» Рязанской области в отношении трех злоумышленников, причастных к организации незаконного предприятия, возбуждено уголовное дело по ч.6 ст.327.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, по которой предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до двенадцати лет. Подозреваемые задержаны по ст.91 УПК РФ. #полиция #полицияроссии #Россия #police #mvdrf #mvdrussia #russianpolice #russia

