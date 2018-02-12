Това са полицайките в Русия Все повече красиви полицайки има в Русия, които не се нуждаят от пистолет, за да обезоръжат престъпниците Любопитно 22 февруари 2018, 06:12, oбновена в 09:35 14516 3 Източник: Instagram/mvd.russia Още по темата Всеки мъж ще спре на такъв полицай за проверка (СНИМКИ) 07.10.2017 Полицията в Русия може да се похали с красавици в редиците си - все повече привлекателни девойки избират пагона. В ГАЛЕРИЯТА РАЗГЛЕДАЙТЕ КРАСИВИТЕ ПОЛИЦАЙКИ В РУСИЯ Руски сайтове преливат от снимки на красиви полицайки, които не се нуждаят от пистолет, за да обезоръжат престъпниците. Страницата на руското МВР в социалните мрежи редовно качва снимки на гордо изпъчили се служителки на реда, повечето получили и отличия за храбри действия. #Общество Арестуйте меня полностью: сногсшибательные девушки МВД РФ #факты pic.twitter.com/qSdzTgfz70 — Виктория Иванова (@lapelucatorcida) 20 February 2018 Впечатление прави и официалният представител на Министерството на вътрешните работи в Русия - Ирина Волк. Тя е полковник, журналист, писател, телевизионен водещ. Родена е на на 21 декември 1977 г. в Москва. Баща й е художник, майка й е адвокат. Завършила е Академията на Министерството на вътрешните работи с отличие. Сотрудники #МВДРоссии пресекли в Рязанской области крупное производство фальсифицированного алкоголя _______________________________________________ "Сотрудники МВД России в Касимовском районе Рязанской области пресекли работу подпольного цеха по производству фальсифицированной алкогольной продукции. Изъято 46 тонн суррогата", - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. В здании бывшей пилорамы, расположенной в селе Алешино Касимовского района, организовано производство фальсифицированной алкогольной продукции. При обследовании подпольного цеха #полицейские совместно с ОМОН отдела Росгвардии по Рязанской области задержали предполагаемого 50-летнего организатора подпольного производства и двух его пособников. Лицензии и необходимых разрешительных документов на производство алкогольной продукции у них не было. Также задержаны 12 иностранных граждан - уроженцев ближнего зарубежья, которые жили и работали в здании пилорамы. "В ходе рейда обнаружено и изъято более 22 тысяч литров алкогольной продукции с федеральными специальными марками, имеющими признаки подделки, 24 тысячи литров спирта и спиртосодержащей жидкости, а также линия для розлива спиртосодержащей жидкости и пустая тара в количестве 160 тысяч бутылок. Образцы изъятой продукции направлены на экспертизу", - рассказала #ИринаВолк. В настоящее время полицейские устанавливают каналы сбыта фальсифицированной алкогольной продукции. Следственным отделением межмуниципального отдела #МВД России «Касимовский» Рязанской области в отношении трех злоумышленников, причастных к организации незаконного предприятия, возбуждено уголовное дело по ч.6 ст.327.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, по которой предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до двенадцати лет. Подозреваемые задержаны по ст.91 УПК РФ. #полиция #полицияроссии #Россия #police #mvdrf #mvdrussia #russianpolice #russia A post shared by МВД России (@mvd.russia) on Feb 20, 2018 at 5:04am PST Омъжена е, има син Серожа. Арестуйте меня полностью: сногсшибательные девушки МВД РФ (21 Photo) https://t.co/kKEJu3ewNY — RABIZ TV ARMENIA (@RABIZ_TV) 20 February 2018 Тя изглежда като фотомодел и на въпроса как го направи, отговаря: "Живея здравословно, спортувам, през зимата карам ски, обичам разходките. Понякога посещавам салони за красота". Най-популярните и красиви руски актриси Това са най-богатите рускини Вижте кои са едни от най-богатите руски красавици Припомнете си и коя е говорителката на Външно Волк е и човекът, който обявява успеха на полицията, когато униформените разкрият престъпления, в профилите на министерството в социалните мрежи. Следете ни навсякъде и по всяко време с мобилното приложение на Vesti.bg. Можете да го изтеглите от Google Play и AppStore. За още любопитно съдържание последвайте страницата ни в Instagram Източник: Instagram Редактор: Виолета Русенова 18Коментари 3 Тагове рускини полиция
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