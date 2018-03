Соня Сае, веган блогър от Барселона се превърна в един от най-мразените хора в интернет за по-малко от денонощие. Причината?

Жената принуждава нейния домашен любимец - пустинна лисица, да бъде веган.

А пустинните лисици се хранят с гризачи, насекоми(като например скакалци), яйца. Водата си набавят от плодове и листа.

Въпреки това, блогърката и активистка отказва да дава на Джуманджи, пустинатта й лисица животински продукти. А здравословното състояние на животното се влошава: Соня признава, че Джуманджи е полусляпа, изгубила е голяма част от теглото си, има кожни проблеми и получава внезапни гърчове. Въпреки според Соня състоянието на Джуманджи се дължи на кожна алергия.

В профила си в социалната мрежа Фейсбук Соня публикува снимки, на които според нея се вижда разликата "преди" и "след" започването на веган диетата. На всички снимки обаче общото е едно - Джуманджи е с тегло под нормата и с падаща козина.

A ето как е изглеждала лисицата преди да бъде осиновена от активистката:

Към днешна дата Джуманджи изглежда така:

