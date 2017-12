Когато става въпрос за музика, коледните песни са просто уникални. Няма друг сезон, който да има по-богат репертоар от зимния.

Щом чуем коледна музика веднага я различаваме.

Но защо? Какво притежават коледните песни, което ги прави толкова коледни?

Основната причина се корени в човешката психология

Коледа се свързва с много стимуланти на сетивата ни, които се появяват само по това време на годината – канелени бисквитки, коледни кексове, ароматни питки и типичните коледни мелодии, които звучат във всеки магазин и почти всяко заведение.

Още от раждането година след година преживяваме едни и същи неща по едно и също време на годината и така започваме да ги асоциираме с Коледа. Това е класическото кондициониране.

Чували ли сте за кучето на Павлов?

Класическото кондициониране е форма на асоциативно учене, демонстрирана за пръв път от Иван Павлов. Руският учен размахвал звънче всеки път преди да храни кучето си. Така след време кучето започнало да асоциира звука с храна и дори само при чуването на звън започвало да слюнкоотделя.

Същата е и ситуацията с хората и коледната музика. Когато чуем коледния звън на „Джингъл Белс“ или „All I Want For Christmas Is You“, го свързваме с всички други елементи на Коледа.

От друга страна тези песни имат специално място в съзнанието ни, защото през годините сме ги чували в моменти на семеен уют, топлина, празнични вечери и получаване на подаръци.

Композиторите се възползват от носталгията по хубавите моменти,

за да пишат своите песни така, че те да се слушат от максимално много хора.

Има причина, поради която, началото на музикалния хит на Марая Кери от 1994 г. "All I Want For Christmas Is You" да звучи доста като „Christmas“ на Фил Спектър от 1963 г. и в нея да се чува присъствието на хармоничното ехо от „White Christmas“ на Ървинг Берлин.

Музикалните продуценти и композиторите използват всички църковни звучения и оркестриални звуци, за да привлекат вниманието ни. Високите тонове, като звън на звънчета, се забиват в съзнанието ни и събуждат у нас спомени на падащ сняг или детски играчки.

Тъй като много коледни песни са написани през епохата на джаза, джаз акорди помагат новите песни да бъдат писани така, че да напомнят на старите и също да бъдат свързвани с традициите.

Писането на успешна коледна песен по нищо не се различава от писането на успешна песен като цяло. Класическата рецепта за песен, която да не можем да избием от съзнанието си – проста мелодия и акорди, които събуждат познато чувство у нас.

