Разбираемо, откакто стана херцогиня на Съсекс и официален член на кралското семейство, всяка публична изява на Меган Маркъл се следи отблизо.

Стилът ѝ на обличане предизвиква голям интерес и модните критици не пропускат нито един детайл от външността ѝ. Включително любопитната подробност защо съпругата на принц Хари носи винаги обувки с по-голям размер от необходимото.

Според модния експерт Хариет Дейви причината е съвсем простичка.

"Звездите често носят един или два размера по-големи обувки, когато са на събитие или на червения килим, за да щадят краката си", коментира Дейви.

