Елизабет II изненада всички с появата си на Седмицата на модата в Лондон.

За първи път британската кралица присъства на събитието, за да връчи награда, която е своеобразно признание за британския моден дизайн.

Специалната награда получи дизайнерът Ричард Куин.

ЗА ПЪРВИ ПЪТ ЕЛИЗАБЕТ II НА СЕДМИЦА НА МОДАТА - СНИМКИ

Куин благодари за признанието и заяви, че се надява някой ден да има честта на облече бъдещата съпруга на принц Хари - Меган Маркъл.

91-годишната британска кралица седна на първия ред сред присъстващите, а до нея бе главната редакторка на сп. Vogue - Ана Уинтур.

На събитието бяха още моделът Наоми Кембъл и дизайнерът Стела Маккартни.

Fit for the queen: Elizabeth II got a front-row seat next to Vogue's Anna Wintour for her first London Fashion Week appearance. https://t.co/HNpkkXfaQb pic.twitter.com/cnSPtX6397