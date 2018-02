Пореден расистки скандал разтърси Щатите. За няколко дни един лекар буквално раздели Туитър на две и повдигна много важен въпрос: какво е отношението към медицинските лица.

Как започва всичко?

Доктор Юджийн Гу е от азиатски произход. Той е хирург в Нешвил, щата Тенеси. Случва му се пациенти да не искат неговата помощ, защото макар и американец, той е от азиатски произход.Той е нападнат от двама души, докато е слизал от колата си. След като вика за помощ и никой не му се отзовава, а в последствие се оказва и сред задържаните, въпреки че е жертвата в случая, той повдига въпроса за начина, по който се третират хората с различен цвят на кожата.

И вдъхновен от жеста на играчите от лигата по американски футбол. В знак на протест срещу расовата дискриминация, те застават на колене преди мачовете си. Доктор Гу прави същото: застава на колене и използва набралия популярност хаштаг в Щатите #takeаknee.

I'm an Asian-American doctor and today I #TakeTheKnee to fight white supremacy. pic.twitter.com/69QLjrTShY — Eugene Gu, MD (@eugenegu) 24 септември 2017 г.

И това освободи духа от бутилката.

Започнаха ожесточени сблъсъци в интернет, като се стига дори до там, че потребители на социалните мрежи призовават младия лекар да напусне Щатите.

Една част от хората подкрепят смелостта на доктор Гу.

"Аз съм привилегирована бяла жена и вярвам в "takeaknee", защото не става дума за знамето или химна, а за полицейското насилие".

Fyi: I'm a privileged American white female and I believe in #TakeAKnee bc it's not about the flag or the anthem. It's about police violence — Tanya Graham 🔜🌊🇺🇲🌎🏳️‍🌈 🐶🐱 ⚛️ (@TanyaGrahamDVM) 24 септември 2017 г.

Но той получава вълна от негативни коментари, които само доказват колко е разделено обществото в страната на Тръмп.

"Аз съм американски лекар от азиатски произход, който е получил невероятни възможности от тази страна. И ще коленича, за да протестирам срещу това."

I'm an Asian-American doctor whose been afforded amazing opportunities by this country. So I'm going to take knee to protest it. — Jeff Carlson, CFA (@themarketswork) 24 септември 2017 г.

"Ако Америка е толкова расистка - как си станал лекар?" - пише друг потребител.

to fight white supremacy? if America is so racist, how did you get to be a doctor? I am so confused. — Carlos Danger (@danger_weiner) 24 септември 2017 г.

Доктор Гу е известен в социалните мрежи с това, че след негов коментар за прословутия туит на Тръмп - "Covefe", президентът на Щатите го блокира.

Най-тъжното: след постването на снимката, младият лекар получава заплахи за физическа саморазправа.

Казусът обаче е все така сложен: все повече пациенти не желаят да бъдат лекувани от цветнокожи медици.

