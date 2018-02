Сбогувайте се с предразсъдъците си и кажете "здравей" на малките несъвършенства, които всъщност ви правят такива, каквито сте.

Нова кампания завладя социалните мрежи и предизвика много мъже и жени да покажат истинското си Аз - без филтъри, Фотошоп и други коректори.

Идеята е на журналистката на свободна практика Радхика Сангхани ( Radhika Sanghani ) и е под надслов SideProfileSelfie .

Инициативата е в подкрепа на големите носове.

Ето защо участниците в нея вместо да хабят време, докато открият перфектния ъгъл за снимка, просто се щракват с телефона в профил и качват снимката в Туитър или Инстаграм.

"Виждала съм много положителни кампании за толкова много неща и осъзнах, че ако хората могат да приемат нещата, които най-много мразят в себе си, аз също мога да се науча да харесвам носа си. Това е толкова освобождаващо. Искам да дам пример и на другите хора. Големите носове са красиви", коментира журналистката пред Huffington Post .

Radhika предизвиква други да последват примера ѝ в социалните мрежи и скоро стотици хора споделиха свои селфита и разказаха как са се научили да се обичат такива, каквито са.

Например Кайли, която публикува снимка в профил от сватбения си ден. Момичето признава, че не е харесвала снимката до този момент. След фрактура в тийнейджърските години носът ѝ е придобил друга форма и тя цял живот се борила с това, но сега признава, че е време да обикне лицето си такова, каквото е.

I’ve always hated my large nose and it’s bump. After a fracture in my late teens the asymmetry of my nose only became worse. This photo was one of many from my wedding day that I couldn’t bear to look at. It’s time to start loving our faces the way they are! #sideprofileselfie pic.twitter.com/jcDGrFJtoY — Kayleigh (@_kayleighbell) February 21, 2018

Always felt conscious about my nose but thanks to #sideprofileselfie it’s made love who I am ❤️ keep being you and don’t give into the beauty ideals. Thanks but no thanks Hollywood I will keep my big nose 🤙 pic.twitter.com/DM0qToe68n — m i n a (@minasjournal_) February 21, 2018

I used to hate my nose when I was younger. Now I like the fact that it's big and pointy. I'd look foolish with a little snub nose. #sideprofileselfie @radhikasanghani pic.twitter.com/srho6OAjBX — Bevis Musson (@bevismusson) February 21, 2018

I’ve never ever put a photo online of my side profile before because its made me self conscious everyday for as long as I can remember. But you know what, BIG NOSES ARE OKAY although tweeting this is scary 😳😁 #sideprofileselfie 🖤 pic.twitter.com/HbwtxqI1z2 — Molly (@mollydotw) February 21, 2018

What a great idea @radhikasanghani trying to get rid of the stigma against large noses. I'll definitely join in for this tag #sideprofileselfie pic.twitter.com/IpqsSVxR7t — Jennifer D. (@JenGrace88) February 27, 2018

#sideprofileselfie because we should let those know about our big nose!! ❤️ @radhikasanghani pic.twitter.com/QWCZbF5ohy — Rea Tabor (@ReaTabor) February 27, 2018

