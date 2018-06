След Ким Кардашиян Доналд Тръмп ще се види и с Ким Чен-ун.

Въпреки че срещата между двамата беше под въпрос няколко пъти, Тръмп и лидерът на Северна Корея ще говорят очи в очи, а домакин на събитието се оказа Сингапур.

Тръмп: Ким е сериозен, но среща през юни може и да няма

Тръмп: На 12 юни разговорите ще започнат

Отвъд сериозната страна на този исторически момент, както се очакваше, мрежата преля от шеги и закачки относно двамата лидери, а в азиатската страна надминаха себе си в подготовката за посрещането им.

Само сега в Сингапур могат да се опитат пилешки крилца "За световен мир" и бургер меню Тръмп-Ким.

А кафето си местните могат да изпият в специална чаша с имената на държавните глави.

Образите на Ким Чен-ун и Тръмп се превърнаха в интересно допълнение към екстериора на някои заведения.

Източник: Getty Images/Guliver

Някои пък се размечтаха как биха изглеждали двамата лидери, ако разменят... прическите си.

Повод за шеги бе и размерът на писмото, което лидерът на Северна Корея прати на Тръмп в Белия дом в началото на юни. Смята се, че в писмото Ким Чен-ун е изразил интерес към провеждането на среща, без да прави значителни отстъпки или да отправя заплахи по отношение на ядреното разоръжаване.

Милите жестове към американския президент продължават и днес, в деня преди голямата среща.

На работния обяд в Сингапур с американски и сингапурски висши служители Доналд Тръмп получи торта по случай предстоящия му рожден ден.

В четвъртък американският президент ще навърши 72 г.

Снимка на тортата пусна в Туитър външният министър на Сингапур Вивиан Балакришнан, който написа: "Празнуваме рожден ден, малко по-рано".

Интерес предизвика и хотелът, в който ще се срещнат Ким Чен-ун и Тръмп.

Това е луксозният "Капела" на остров Сентоса.

"Капела" е най-колоритният, най-затвореният и най-елитният хотел на острова. Там има две сгради в колониален стил, където в края на 19-и век е бил клубът на британските офицери в Сингапур. В днешния си вид хотелът работи от 2009 г. Проектът е на видния британски архитект Норман Фостър. Комплексът включва 112 стаи и няколко отделни вили. Нощувките струват от около 700 до 10 000 долара.

"Капела" на остров Сентоса Източник: Getty Images/Guliver

В него се намира единствената в страната кръгла банкетна зала с площ 800 кв. метра и капацитет 400 гости. Скрита зад гъста гора, самата хотелска сграда е на разстояние близо един километър от портала.

Непосредствено преди срещата на върха, на сингапурския остров откриха специално увеселително съоръжение, което дава възможност да се разгледа територията на хотела.



Покритата платформа "Тайгър скай тауър" издига всички желаещи на височина от 130 м, откъдето се открива чудесна гледка към хотела, разположен на 12 хектара площ. Билетите струват по 20 сингапурски (или 15 щатски) долара.

Мрачното минало на острова

Зад тропическата фасада на Сентоса се крие кървава история. До 1830 г. островът е наричан от местното малайско население "Пулау белаканг мати". Името може да бъде преведено по няколко начина, но най-известният превод е "Островът, където смъртта дебне зад ъгъла".

Историците имат различни теории за произхода на това злокобно име. Някои спекулират, че може да е от времето на пиратските набези, плячкосването и кръвопролитията в района. По време на Втората световна война японските окупационни сили използват острова за лагер за британски и австралийски военнопленници. Плажовете му стават място за масови екзекуции на сингапурски китайци, заподозрени в антияпонска дейност.

През 1972 г. правителството на Сингапур започва преустройство на острова с цел развиване на туризъм и го прекръства на Сентоса, което на малайски значи състояние на "мир и спокойствие".

Доналд Тръмп и Ким Чен-ун ще разговарят в 4 ч. сутринта българско време в един от президентските апартаменти на хотел "Капела".

