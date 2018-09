Меган Маркъл впечатли със своята жълта рокля по време на нова публична поява. Херцогинята бе в компанията на принц Хари. Снимка - Getty Images ☆☆☆ . . . #royal #royalwedding #meghanmarkle #crown #instagram #instastyle #beautiful #instahub #20likes #follow #50likes #instahub #instagrammer #daily #instagood #l4l #instafollow #followforfollow #followforlike

A post shared by Vesti.bg (@vesti.bg_) on Jul 6, 2018 at 3:48am PDT