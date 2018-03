Шефът е гадняр, колегите ви дразнят, работата е скучна... Да, всеки е попадал поне веднъж в живота си в подобна ситуация.

Но, дали въпреки това не е редно да изпълняваме стриктно служебните си задължения?

Има хора, които не мислят така. И снимките, които сме подбрали за вас го доказват.

ХОРА, КОИТО НЯМА ДА СТАНАТ СЛУЖИТЕЛИ НА ГОДИНАТА - СНИМКИ

Като например човекът, отговорен за очертанията на това игрище:

You had one job! pic.twitter.com/Qxq2GLJqrR