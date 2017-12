Научно доказан факт е, че гледането на снимки на бебета животни успокоява нервната система. А гушкането им има още по-голям терапевтичен ефект.

И тъй като не можем да помогнем с второто, можем поне да опитаме да ви подарим галерия с най-сладките животни за една идея по-усмихнат ден преди празниците.

ВИЖТЕ СНИМКИ НА НАЙ-СЛАДКИТЕ БЕБЕТА ЖИВОТНИ

Започваме с тези сладки таралежчета, които са новородени.

Собственици на кучета и котки, ще разберете тези снимки

Научен факт: таралежчетата се раждат розови на цвят, напълно голи, а бодлите им започват да растат след първата седмица.

My hedgehog had babies last night & they are about the cutest lil nutsacks I've ever seen 💗 pic.twitter.com/Fr2FAugutq