Танците на пилон са изкуство, което изисква от неговите артисти да имат изключителна физическа подготовка. Те са акробати, гимнастици и изпълняват сложни и понякога - много опасни номера.

Хореографията също е от изключително значение: най-вече да бъде съобразена с аудиторията и повода.

Не такъв е случаят обаче в детска градина в Шанхай, когато на откриването на новата учебна година в детска градина ръководството решава да приветства децата, техните семейства (и може би най-вече щастливите татковци) с танц на пилон, в който оскъдно облечена танцьорка определено привлича вниманието с танца си.

Видеа с любопитни моменти от хореографията се разпространява в социалните мрежи.

The principal hung up on my wife when she called after saying it was "international and good exercise" ... okay, yeah for adults maybe, but not 3-6 year old kids. pic.twitter.com/OAw8S5ihzX