Сватбата на принц Хари и американската актриса Мегън Маркъл ще донесе на британската икономика минимум 500 милиона паунда, пише Ройтерс.

Очаква се 200 милиона паунда да се влеят в страната от туристи, дошли да зърнат младоженците, още 150 милиона ще дойдат от оборота на ресторанти и клубове в Лондон и около 50 милиона ще са похарчените пари от гостите за различни сувенири от сватбата.

Накрая, косвено сватбата ще рекламира Великобритания по света и от това се очакват още около 100 милиона паунда.

Според британската статистика, сватбата на принц Уилям през 2011 година е увеличила броя на туристите в страната с 350 000 души в сравнение със същия период на предходната година. Вече бе обявено, че тържеството ще бъде на 19 май в замъка Уиндзор.

Бизнесът в Уиндзор вече се стреми да се възползва от световния интерес към двойката – 33-годишният Хари е един от най-популярните членове на британското кралско семейство, а 36-годишната Маркъл е известна с ролята си в телевизионната драма „Костюмари“.

