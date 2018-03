#streetphotography #streetphoto #streetphotocolor #candid #unposed #photooftheday #picoftheday #instagood #paubuscato #fotografiaurbana #streetphotomag #streetphotographers #SPiCollective #streetphotographer #urbanphotography #streetlife #photoespaña #28mm #lensculturestreets #worldstreetfeature #justgoshoot #fotografiska #myfeatureshoot #wearethestreet #fotografiacallejera #lavanguardia #eyeem #everybodystreet #barcelona

A post shared by Pau Buscató (@paubuscato) on Aug 21, 2016 at 4:35am PDT