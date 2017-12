Вероятно се сещате за добрия старец, който носи подаръци на послушните деца, слага въглени в чорапчетата на непослушните, живее в Лапландия със своите джуджета и Снежанка и е зает целогодишно в своята работилница. Да, Дядо Коледа е един от обичаните персонажи от малки и големи по целия свят.

Една дискусия обаче наскоро разбуни духовете, след като потребители на социалните мрежи повдигнаха въпроса за... пола на Дядо Коледа.

Дядо Коледа vs. Дядо Мраз

The PC Brigade е група, която изказа тезата, че Дядо Коледа не бива да принадлежи само на християнските традиции. Също според тях, представата ни за пола се е изменила коренно в последните години, следователно добрият старец не би трябвало да бъде дефиниран непременно като мъж. И не би трябвало да се нарича Дядо Коледа, а да бъде Person Christmas, или "Човекът" Коледа.

Това предложение предизвика множество дискусии в социалната мрежа Туитър, а също така се пренесе в националните медии на Великобритания.

Основният контрааргумент на хората, които смятат, че полът на Дядо Коледа не бива да бъде "неутрален" е, че първообразът на персонажа идва от Свети Николай: светец, който е изключително почитан и в трите направления на християнството, православие, католицизъм и дори протестантство.

Според житието му, той е бил изключително милосърден, помагал е особено много на бедните, болните, възрастните и децата. Така се ражда легендата, че именно той носи лакомства и подаръци на малчуганите.

Много хора обаче смятат, че децата, които не се определят нито като момчета, нито като момичета, имат нужда от герой, който също да не принадлежи към определен пол.

Клаудия Карвъл от ЛГТБ Фондацията на Великобритания не коментира казуса с Дядо Коледа, а по-скоро обръща внимание на факта, че все повече хора не се самоопределят само като мъже и или само като жени и техният глас трябва да бъде чут.

Междувременно идеята, която тръгва от The PC Brigade предизвика негативни реакции в Туитър

"Не разбирам защо Дядо Коледа не може да си остане мъж", пише Марио Торела в социалната мрежа.

SJW want Father Christmas to be renamed "person Christmas"... I just don't understand why he can't just stay a man!