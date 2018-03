Индийският щат Тамил Наду направи почти революционна стъпка в областта на естетичната хирургия, като я направи достъпна на практика, за всеки.

Властите там обявиха, че силиконовите импанти за гърди ще бъдат безаплтни, независимо дали пациентките имат нужда от тях по медицински, или чисто естетически причини.

Порно актриса се "превърна" в плашило, пази зелки

Министърът на здравеопазването на щата попита в свое официално изказване, защо естетичните процедури да не са достъпни и за бедните.

Проучване: Как изглеждат перфектните женски гърди

Властите в щата оправдават решението си с това, че много хора, които не разполагат със средства прибягват до нелицензирани и съмнителни клиники, където така или иначе ще извършват разкрасителните процедури.

Без клъцни-срежи. Звездите, които избраха да бъдат естествени

За да избегнат усложнения след операции, регионалното министерство на здравеопазването е решило да направи безплатни естетичните процедури за всички.

Още един положителен ефект, който се очаква, е социален. Поне така твърди ръководителят на болницата, където ще се предлагат услугите.

14 шокиращи снимки, разкриващи методи за разкрасяване

Освен увеличаване на бюста, ще се предлага и редуциране. А това ще помогне на много млади момичета, които се притесняват да излизат заради размера на гърдите си.

Не са малко обаче и критиците на решението, според които държава, в която няма обществени тоалетни не може да предлага безплатен силикон.

cant install toilets but can afford free breast implants.

india is truly a backward country