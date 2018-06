Изминаха 20 години от началото на един от най-култовите сериали - "Сексът и градът". Историята на четирите вечни приятелки, които споделят всеки миг една с друга - радост, тъга, пътешествия, любови.

Всичко. Точно като в една приказка за доброто приятелство. Всяка със свой особен характер, визия и желания.

Кари (Сара Джесика Паркър) е вечната мечтателка, Шарлот (Кристин Дейвис), търсеща любовта и семейното щастие, Миранда (Синтия Никсън) - амбициозната адвокатка и Саманта (Ким Катрал) - най-разкрепостената, освободена и уверена от четирите приятелки в сериала.

Историята на Ким далеч не започва и не свършва със скандалната й роля в поредицата, която за първи път стартира през далечната 1998 г.

Саманта Джоунс е обратното на Ким, но е факт, че именно страстта и свободолюбивостта на Джоунс "дава" славата на Катрал.

61-годишната актриса смята, че известността, дължаща се на участието ѝ в сериала, провалила брака ѝ. Нещо повече - по-рано тази година звездата сподели, че тя няма деца именно заради поредицата, която приключи официално през 2004 г.

В интервю по британската телевизия Ай Ти Ви 61-годишната актриса каза, че е решила да не се подлага на лечение за забременяване, докато се е снимала в сериала, защото е нямало да може да се справи с 19-часовия работен ден, отглеждайки дете.

Тогава тя е била в началото на 40-те.

Катрал бе омъжена за звукоинженера Марк Левинсън именно в периода, в който бе излъчен и сериалът - между 1998 г. и 2004 г. в САЩ.

На брака им бе сложен край в същата година, когато приключи "Сексът и градът".

"Това ми костваше брака, защото често не бях у дома. Марк бе самотен и разстроен. Наистина бе много трудно."

Ако си мислите, че ролята на Саманта е като печалба от лотарията, то сериозно сте се объркали. Поне в съзнанието на Катрал не е така. Образът на властна, амбициозна, независима и силно сексуално настроена жена всъщност плаши мъжете от Ким.

Катрал сподели, че превъплъщението ѝ в образа на сексуално освободената Саманта накарало мъжете да се страхуват от нея, защото я отъждествявали с персонажа ѝ.

"Смятам, че това е като нож с две остриета, защото е голям комплимент, но същевременно аз въобще не съм като Саманта", отбеляза актрисата.

Картинката на екран обаче е една, а реалността друга.

Истината е, че актрисите не са толкова близки помежду си. Поне отношенията между Ким Катрал и Сара Джесика Паркър не са приятелски. Историята на взаимоотношенията между двете звезди е дълга.

Враждата обаче започна да става все по-явна в последните години, когато се заговори за трета част на филма "Сексът и градът".

Сара сподели, че няма да има трета част, въпреки предложенията и разговорите в посока стартиране на проекта.

Това така и не се случи. Паркър не коментира официалната причина, но според някои Катрал предявила огромни претенции, които не били приети. Самата актриса е коментирала, че тя не иска да се връща на снимачната площадка за този филм и в ролята на Саманта.

Тази година (2018) в личен план се оказа трудна за Катрал.

Нейният брат бе открит мъртъв тази година , а актрисата обяви неочакваната му смърт с пост в Туитър.

It is with great sadness that myself and my family announce the unexpected passing of our son and brother, Chris Cattrall. At this time we ask for privacy. We want to thank you all on social media for your outpouring of love and support in this trying time. pic.twitter.com/n4dQAMrTvS