Мелания Тръмп може и да е искала да се отдаде на тихия и скромен (доколкото това е възможно) живот на милионерска съпруга. Да отглежда сина си и да разполага с цялото спокойствие на света, което бракът може да й осигури.

Само че нейният съпруг, който към настоящия момент изпълнява функцията на президент на Щатите, не й помага особено.

След като в медиите гръмна поредният скандал, в който той е замесен, всички погледи са насочени към Мелания Тръмп и нейните реакции.

Порнозвездата Сторми Даниълс била заплашена, за да мълчи за връзката си с Тръмп

Редица издания сред които, Elle и Cosmopolitan съобщават, че първата дама на Щатите се чувства крайно нещастна, според източник от Белия дом.

За проблемите в семейство Тръмп започна да се говори след поредица от скандали, в които различни жени направиха признания за интимни отношения с Доналд Тръмп, още в първите години на брака му с Мелания.

Мелания Тръмп получи остри критики след награди

След това дойде прословутото видео, в което Първата дама не позволява на съпруга й да я докосва:

WATCH: President Trump and First Lady Melania Trump depart the White House on their way to Ohio pic.twitter.com/unoZ5xyEXN