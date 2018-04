Последният акт на доброжелателство на Стивън Хокинг бе безплатен великденски обяд за бездомни в Кембридж.

В деня на погребението му в Методистката църква в града били нахранени 50 души.

Менюто за гостите било тристепенно, а на всяка от масите имало бележка с надпис "Днешният обяд е подарък от Стивън".

Food Cycle served an extra special meal to Cambridge guests this #Easter thanks to Stephen Hawking & family. Across the UK @foodcycle's amazing volunteers work hard every week to make these meals happen - this was a wonderful gesture from a remarkable man https://t.co/pldEMwJRG6 pic.twitter.com/l0SPeRk4Wj — JUST EAT PLC (@JustEatPLC) 3 април 2018 г.

Организаторите на събитието - Food Cycle, споделили, че дъщерята на физика се свързала с тях, за да предложи помощ.

We're touched and overwhelmed by the public response to the news that @FoodCycleCamb recieved a donation on behalf of #StephenHawking on the day of his funeral. To help us to provide more community meals across the country, please donate on our website: https://t.co/CqhIExlZV8 pic.twitter.com/pb5uyhoDcl — FoodCycle (@foodcycle) 3 април 2018 г.

500 души, познавали лично проф. Хокинг, присъстваха на частната погребалната служба в събота (31 март), в Кембридж, където британският учен прекара по-голямата част от своя изключителен живот.

Stephen Hawking’s funeral in Cambridge, 31 March 2018. Thank you for following the coverage. pic.twitter.com/mawCrOfnWB — Sir Cam (@camdiary) March 31, 2018

Актьорът Еди Редмейн, който изигра ролята на професора в биографичната драма "Теория за всичко" през 2014 г., бе един от седемте души, които произнесоха речи в памет на учения. Сред другите бяха големият син на Хокинг - Робърт, физичката проф. Фей Доукър и кралският астроном лорд Мартин Рийс.



Камбаната на църквата удари 76 пъти, по веднъж за всяка година от живота на професора.

Eddie Redmayne, who played Stephen Hawking in the The Theory of Everything, heading to @GreatStMarys for the funeral. pic.twitter.com/MAYsgfv0OO — Sir Cam (@camdiary) March 31, 2018

След смъртта му от целия свят пристигаха почитания, от кралица Елизабет II до НАСА, които отразяваха огромното му въздействие като физик и вдъхновението заради отказа му да отстъпи пред осакатяващата болест.

По-широка аудитория ще присъства на благодарствена служба в Уестминстърското абатство в Лондон на 15 юни, когато останките на Хокинг ще бъдат погребани близо до гроба на друг легендарен учен - Исак Нютон.

