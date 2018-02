Вместо плашило индийски фермер постави постер на порно актриса и за негова голяма изненада получил значително увеличение на реколтата си от зелки, пише в. "Дейли мирър".

Ченчу Реди от индийския щат Андра Прадеш заложил на прелестите на порно актрисата Съни Леоне.

10 интересни факта за порноиндустрията

Тя е канадско-американска звезда в лентите за възрастни и истинското ѝ име е Каренджит Каур Вохра.

Когато съседите преминавали покрай лехите със зелките, те завистливо ги оглеждали.

#sunnyleone can ward off an Evil Eye! https://t.co/l0ldlyixrP pic.twitter.com/3w7xBOMt5m