Полицията в американския щат Масачузетс се опитва да разреши мистериозен случай с вградено в стените на къща любовно писмо от 1944 г., предаде Асошиейтед прес.

Властите в град Грийнфийлд искат да открият кой е мъжът, написал романтичното послание. То беше открито при ремонт на жилището.

Ръкописната бележка е датирана от 19 април 1944 г., а авторът й се е подписал просто като Уолтър.

Писмото е адресирано до госпожица Бети Милър от Грийнфийлд. В него Уолтър не крие топлите си чувства.

