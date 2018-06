Учени от Колумбийския университет в Ню Йорк работят върху изследване как да премахнат желанието за ядене на сладко, съобщава изданието Mirror.

Експериментът вече е постигнал успех при тестове с мишки.

Става ясно, че ако бъдат прекъснати сигналите, които рецепторите на езика изпращат към амигдалата - ключов дял от мозъка, отговарящ за вкусовите възприятия, интересът към яденето на сладки неща намалява.

"Това е все едно да си хапнете от любимия си шоколадов сладкиш, но без насладата от него. След няколко хапки, можете да спрете да ядете, което иначе не бихте направили", обясни д-р Ли Уанг, ръководител на екипа.

