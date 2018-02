Участниците на Олимпиадата вече започнаха да се настаняват в Пьончанг и да се настройват за официалното отриване на 9-ти февруари. Социалните мрежи вече се напълниха със снимки и първоначални впечатления.

Видимо стаите и общите помещения са поддържани и чисти, а някои вече и украсени с националните флагове. Подранилите вече разпускат на диваните по халати и топли напитки.

#Family on the wall #Ghana flag on the wall. My #Olympic home for the next 3 weeks! #Ghanaskeleton 🇬🇭 pic.twitter.com/DlgUQ603Mc

Eдна от атракциите, която не се приема еднозначно, е голяма механична риба, която е поставена в прес-центъра на Игрите – явно, за да разтоварва журналистите от натовареното отразяване. Домакините са предвидили и библиотечен кът с разнообразна, чуждестранна литература.

Some of what we’ve seen on our first day in Pyeongchang for the #Olympics. 1. freaky mechanical fish at the media center pic.twitter.com/3SXz9BNnkF