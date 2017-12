Радиопрограмата "Днес" на Би Би Си излъчи интервюто на принц Хари с Барак Обама.

Двамата разговаряха още през септември по време на спортните игри за военни инвалиди в Торонто.

Пред кралския престолонаследник бившият американски президент споделил надеждите си за бъдещето, за фондацията му, как се е чувствал след напускането на Белия дом и по-любопитни неща от сорта на кои са любимите му изпълнители и спортисти.

Here is a sneak preview of when @BarackObama met Prince Harry for the interview. Listen to the full interview on 27th December on @BBCr4today . pic.twitter.com/p5I1dUdyhx

По думите на Обама, той изпитал "огромно облекчение", че след като вече не е президент, може сам да планира деня си и разполага с време да се разходи със съпругата си Мишел.

Относно музикалните и спортните си предпочитания, бившият държавен глава споделил, че предпочита кралицата на соул музиката Арета Франклин пред Тина Търнър.

Сред баскетболните си любимци Барак Обама е откроил бившето величие Майкъл Джордан пред настоящата звезда Леброн Джеймс.

Бившият президент на САЩ признал също, че по отношение на бъдещите си планове е "обсебен" от идеята за подготовка на следващото поколение лидери чрез "Фондация Обама".

Според бившия американски президент светът понастоящем по редица начини е по-здрав и богат, отколкото е бил някога.

Prince Harry's guest editorship of @BBCRadio4 Today programme on the 27th December will feature an interview with former US President @BarackObama. The interview focuses on their shared interest in building platforms for the next generation of young leaders. pic.twitter.com/HaBaW0F5pM