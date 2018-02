Моделът на американското сп. „Плейбой” Карън Макдугъл разказа за връзката си с Доналд Тръмп, която била консумирана двегодини след като милиардерът се оженил за третата си съпруга Мелания и вече имал детв, съобщи изданието „Нюйоркър”.

Приятелят на Карън Джон Кроуфърд предал на „Нюйоркър” шест написани на ръка листа, в които Макдугъл описва как се е запознала с Тръмп и какви са били отношенията й с него.

Двамата се запознали на празненство в имението на „Плейбой” през юни 2006. Разменили си телефоните и започнали да общуват. След това се видели насаме в бунгало на хотел в Бевърли хилс. „Бях толкова развълнувана! Харесаха ми умът и очарованието му. Такъв учтив мъж”, пише Макдугъл.

The National Enquirer bought the rights to Karen McDougal’s story about her affair with Donald Trump, but never published it. It’s a practice known in the tabloid industry as “catch and kill”: https://t.co/t0YetIhDHQ pic.twitter.com/OgXK8UrtOm