Сресаната на път коса, като по цялата дължина на пътя са поставени кристали, е най-новият моден тренд, пише в. "Метро". Тенденцията блеснала на Седмицата на модата в Лондон.

Трендът бе кръстен "кристализирането на пътя".

За де се постигне това, косата трябва плътно да прилепне към главата. Това се постига или с лак за коса, или с кокосово олио.

Прави се прав път по средата на прическата с помощта на гребен със заострен край. Направената по този начин пътечка в косата се посипва с кристали.

