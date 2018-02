Нов тренд завладява социалните мрежи и особено потребителите на Инстаграм.

Може би всички си спомнят за старомодните предложения за брак, които включват романтика, вечеря, вино, цветя, падане на коляно и кутийка с пръстен.

Е, може би ритуалът не се е променил, но компонентите му - да.

Последната мода е да предложиш на половинката си с... авокадо.

Както сами можете да видите, формата на авокадото явно е идеалният заместител на кутийката за пръстена.

За целта изобретателните господа разрязват авокадото, махат костилката и слагат там изненадата за любимата.

По-креативните дори оставят послание върху кората.

We printed a series of memos followed by "will you marry me?" on avocados for a couple in New York. #avocadoproposal #dreamy pic.twitter.com/ZocNbFATkk