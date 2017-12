Всички сме чували за вълшебните свойства на зеления чай върху тялото ни.

5 храни, които трябва да включите в менюто си

Ново проучване на Калифорнийския университет в Лос Анджелис обаче твърди, че черният чай има също толкова добър ефект, колкото зеления, що се отнася до теглото ни.

Във видеото горе разберете 5 необикновени съвета за отслабване

Цветът няма значение

Бял, зелен, черен и дори чаят Улун идват от едно и също растение - Camellia sinensis, по-известно просто като „чай“.

Разликата между тези видове „чай“ е начинът, по който листата се събират и сушат. За направата на черен чай листата на растението се оставят да се окислят и да почернеят, а при зеления те се запарват или обгарят, за да се предотврати процеса на окисляване и те да запазят зеления си цвят и специфичния си вкус.

Разбира се, разликата при обработката променя химичния състав на чайовете. И двата чая имат полифеноли, но в зеления молекулите са доста по-малки отколкото в черния.

Проучвания през годините са установили, че полифенолите от зеления чай се абсорбират от кръвта и черния дроб и повлияват благоприятно процесите на преработка на въглехидратите, мазнините и белтъчините.

Ето как да ускорите метаболизма

Тъй като молекулите на полифенолите в черния чай са по-големи, те не могат да се абсорбират. Поради тази причина дълги години учените смятат, че черният чай не оказва никакво влияние върху черния дроб и метаболизма, но през 2015 г. учени от Калифорнийския университет установяват, че той е също толкова ефективен, колкото зеления.

През 2017 г. екипът провежда проучването отново, за да го задълбочи и да открие точно как се отразява черният чай върху организма ни.

За новото проучване се използват четири групи мишки

Едната група е подложена на диета с малко мазнини и много въглехидрати, другата на диета с много мазнини и много въглехидрати, а останалите две на много мазнини и много въглехидрати заедно със зелен или черен чай.

Много хора не знаят колко калории трябва да приемат всекидневно

От двете групи, на които не е даван чай, тази на високо въглехидратната диета с много мазнини неизненадващо покачва теглото си.

Black tea may help with weight loss, too: UCLA researchers have demonstrated for… https://t.co/KFtF4tRgIg #Research #WeightLoss #blacktea pic.twitter.com/QU0glNfVeg