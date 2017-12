Лоша седмица? Меркурий е виновен, все пак беше ретрограден.

КАКВО МОЖЕ ДА СЕ ОБЪРКА В "НЕКЪСМЕТЛИЙСКИЯ" ЧЕТВЪРТЪК

И както всички сме чували, това означава нещо лошо, въпреки че повечето от нас не знаят защо Меркурий е ретрограден, нито пък защо това се счита за лош късмет.

Във видеото горе разберете повече за ретроградния Меркурий

Ретроградният Меркурий не е мит,

но бъдете спокойни – той не може да оправи или разруши живота ви.

Ретроградността на Меркурий е реално астрономическо явление, също като преминаването на комета близо до Земята, метеоритен дъжд или слънчево затъмнение.

Обичайно планетите се движат от запад на изток в нощното небе, което се нарича право или проградно движение. Когато започнат да се движат от изток на запад, движението им става ретроградно – назад.

Разбира се, тези промени в движението на планетите са видими само от позицията на земния наблюдател, защото реално планетите се движат по своите орбити около Слънцето само в една посока.

Меркурий не обръща посоката си на движение. Всичко е просто една оптическа измама, причинена от разликата в скоростта, с която Земята и Меркурий обикалят по своите орбити.

Нагледен пример е когато една кола се движи по път и подмине крава, движеща се по-бавно, но в същата посока. От колата изглежда сякаш кравата се движи назад, но тя не се. Това е ретроградният Меркурий в астрономията.

В астрологията обаче ретрограден Меркурий означава нещо съвсем друго

Според астрологията, когато Меркурий е ретрограден, той създава хаос в комуникациите, води до затруднения в транспорта и общуването между хората, кара ни да сме по-разсеяни, да губим неща, да закъсняваме, да се сещаме за хора, за които не сме се сещали отдавна, асансьорът да не работи, а свободните таксита да се движат по отсрещната страна на булеварда, така че ние да чакаме дълго на студа и да се чувстваме зле.

Тези и още ред други неща причинява този лош ретрограден Меркурий според астрологията. И ако искате да хвърлите вината за неслуките в живота си някъде, направете го върху Меркурий, той е далеч и няма да ви се разсърди, за разлика от жена ви например.

