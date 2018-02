Всяка дама заслужава да се чувства красива, дори когато е извън земната орбита. И от НАСА знаят това много добре.

Поради което се е наложило група инженери на центъра за изследване на космоса е трябвало да се напрегне сериозно и да създаде комплект на дамите, за да може да им позволи да се гримират в условия на безтегловност.

Сали Райд, първата американка летяла в космоса, казва: "Инженерите на НАСА, с безкрайната им мъдрост, са решили, че жените ще искат да се гримират в космоса, затова са направили комплект за гримиране."

Sally Ride: "The engineers at NASA, in their infinite wisdom, decided that women astronauts would want makeup - so they designed a makeup kit... You can just imagine the discussions amongst the predominantly male engineers about what should go in a makeup kit." #RideOn #Classof78 pic.twitter.com/dNZ51cWELH