Нека си признаем: Коледа и празниците не са любимото време на всички от годината.

Прекалено дългото седене у дома с роднини може да не предизвика уют, а караница. А прекалено многото домашно сготвена храна води до ужас от кантара точно преди Нова година.

Така че, ако не сте от почитателите на празниците, или и при вас нещо се е объркало: не се тревожете. Не сте сами и социалните мрежи ще ви го докажат.

Очаквате подарък? Вече нямате търпение да го получите? И той не оправдава очакванията ви? Да, случва се:

Bought this @PhilipsSonicare as a gift from @BedBathBeyond only to have the recipient open it and see it has clearly been used and just stuffed back in the box. #christmasfail #disappointment #gross pic.twitter.com/MJ9yzvzSL0 — HRH Prince Kian (@ShahpesarSD) 26 декември 2017 г.

Получателят на този зъбен душ остава неприятно изненадан, когато отваря подаръка си и вижда, че вече е използван.

Съвет от нас. Никога... НИКОГА не се опитвайте да се качите на топка за фитнес, за да украсите у дома. Вижте защо:

Ако смятате, че сте преживели кошмари в кухнята, имате много колеги. При това от целия свят.

Epic. Fail. Tried 2B fancy & cook ginger cake in gingerbread-man mold. Looks like blast victim w/ 2xtraumatic amp+thoracoabdo & facial injuries. Trauma, ortho, OMFS, plastic & ophthalmology have been paged...resus is ongoing #ChristmasFail pic.twitter.com/hrrATE79z1 — Leilani Doyle (@DoyleLeilani) 24 декември 2017 г.

А има и моменти, когато пиротехниката за празника се обръща срещу вас. Буквално:

И накрая. Ако смятате, че празниците са нелеко време от годината, не забравяйте, че има хора, които се трудят за нашето забавление, докато си почиваме.

Като например този Дядо Коледа, който е имал тежък ден:

