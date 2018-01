Американската телевизионна звезда Опра Уинфри произнесе пламенна реч на церемонията по връчването на наградите "Златен глобус" вчера, когато получи наградата "Сесил Б. Демил" за цялостни постижения.

Речта ѝ бе бурно аплодирана и веднага породи спекулации в медиите и социалните мрежи, че Опра Уинфри може да се кандидатира за президент на САЩ през 2020 г.

Уинфри получи признанието като модел за подражание

и човек, подкрепял включването на силни женски образи в киното и телевизията.

В речта си при приемането на наградата Опра обяви настъпването на нова ера за жените и момичетата, малтретирани от мъже.

"И когато новият ден най-накрая настъпи, това ще е благодарение на много прекрасни жени, много от които са в залата тази вечер, а и на някои забележителни мъже, които се борят упорито да станат лидери и да ни отведат във времето, когато на никого няма да се налага да казва "аз също" отново", каза Уинфри, имайки предвид движението в социалните мрежи срещу сексуалния тормоз - Time's up. Тя изтъкна и примера на жени, борили се за гражданските права в САЩ.

Дори дъщерята на Доналд Тръмп - Иванка, поздрави водещата за думите ѝ.

Веднага след тази пламенна реч в Туитър се появи хаштагът #Ophra2020.

Would you vote for #Oprah? A lot of buzz about a possible 2020 presidential run after her speech at last night's #GoldenGlobes pic.twitter.com/tN1UswoUSd — Heather Holmes (@HeatherKTVU) 9 януари 2018 г.

Появиха се и шеги, че след силното представяне на Уинфри на наградите Дуейн Джонсън има силна конкуренция в битката за президентското кресло.

През май 2017 г. актьорът заяви намерението си да се кандидатира за президент на Щатите на следващите избори.

Самата Уинфри опроверга след церемонията спекулациите, че може да се кандидатира за президент, съобщи Блумбърг. Но нейният дългогодишен партньор каза, че тя не е изключила категорично тази възможност.

Опра Уинфри и Стедман Греъм Източник: Getty Images/Guliver

"Зависи от хората, които ще решат", каза Стедман Греъм пред в. "Лос Анджелис таймс".

Си Ен Ен цитира двама приятели на 63-годишната медийна звезда, които казват, че тя действително мисли да се кандидатира като демократ и че нейни приближени я подтикват да обяви това свое намерение.

Не за първи път има подобни спекулации за Уинфри.

В интервю за Блумбърг от миналия март тя каза, че победата на Доналд Тръмп на президентските избори я е накарала да преосмисли мнението си, че липсата ѝ на опит в управлението може да бъде пречка пред нейното евентуално влизане в политиката.

Уинфри е милиардер и е популярна в САЩ благодарение на дългогодишното си шоу, носещо нейното име. Разберете още любопитни факти за нея във видеото горе.

