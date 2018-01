Млада двойка стартира своя семеен живот буквално с огромна експлозия, но не само от любов и страст.

Арлу Груз и Мария Хуса вдигнаха пищна сватба на Филипините, в провинция Албей, където се намира вулканът Майон.

Двамата направиха някои от сватбените си снимки на фона на активния вулкан.

Само преди дни стана ясно, че близо 75 хил. са евакуираните хора от района на вулкана Майон, който се активизира преди две седмици.

Въпреки това Арлу и Мария решиха да запечатат щастливия семеен момент по един изключителен начин, докато се намират в град Дарага, безопасна зона, но с идеална гледка.

Йоан Небреха, един от собствениците на фотографското студио, което снима сватбата на младоженците, споделя пред "Вашингтон пост", че Майон е напълно непредвидим.

Въпреки това младите влюбени и сватбения фотограф рискуват.

Снимката обиколи социалните мрежи, където събра хиляди харесвания.

Един от потребителите написа под снимката в Туитър "Вулканична любов. Това е велико". Други описват кадрите като зашеметяващи и пълни със страст.

