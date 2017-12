Кралица Елизабет Втора и членове на кралското семейство, към които се присъедини и годеницата на принц Хари- Меган Маркъл, присъстваха на коледна литургия в Сандрингам. Кралските особи бяха приветствани от местните жители, които чакаха с часове да ги видят.

Принц Хари и Меган Маркъл обявиха датата на сватбата си

Появата беше първа за Меган Маркъл в присъствие на Нейно Величество. Запознати с протокола на кралското семейство твърдят, че това е прецедент. По принцип трябва да се изчака Мегън и Хари официално да се оженят, което е планирано за май догодина.

I’d say Megan Markle’s curtsy to the Queen is a perfect 10! 🎄#Sandringham #ChristmasDay pic.twitter.com/OHE9Ou9D65