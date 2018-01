Една от най-обичаните и популярни двойки в света очароваха за пореден път хората.

Принц Хари и бъдещата му съпруга Меган Маркъл посетиха радиостанция в Брикстън, която се намира в южната част на Лондон.

Влюбените имаха възможността да се запознаят с различни неща. Те научиха как радиото се опитва да влияе положително върху по-младите хора.

Не малко бяха хората дошли да видят бъдещите младоженци. Хари и Меган не ги пропуснаха. Те се постараха да обърнат внимание на повечето от събралите се на улицата.

Диджеят Жанни Летфорд успя дори да разсмее не само колегите си в радиото, но и принц Хари.

При влизането на Хари и Меган в сградата на радиото, Жанни се обърна към принца с думите:

"Диджей за сватбата, Диджей за сватбата", подавайки визитната си картичка на Хари.

Just slipped Prince Harry the old business card in a bid to secure that #weddingdj gig @KensingtonRoyal @ReprezentRadio @meghanmarkle #triedit #godj pic.twitter.com/Rr4TWkQKIH