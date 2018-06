Синди Крауфорд и съпругът й Ранди Гербер продадоха къщата си в Малибу за 45 милиона щатски долара, съобщи сп. HELLO.

Колкото и невероятна да изглежда сумата, тя е с пет милиона долара по-малко от първоначалната цена, която семейството е искало за крайбрежния имот.

GALLERY: Model Cindy Crawford sells her Malibu home for $45 million. More photos: https://t.co/UOwuTHlrwx pic.twitter.com/POXUqXQW3o

Къщата е с четири спални и шест бани. Дворът й е 10 декара.

Синди Крауфорд показа имота си в Малибу в интервю за сп. "Вог" миналата година.

26 години по-късно Синди Крауфорд се завърна в емблематична реклама

Watch what happened when @CindyCrawford invited us into her gorgeous Malibu home and answered #73Questions: https://t.co/LGnzPPGxSx pic.twitter.com/fCIEkCXnMd