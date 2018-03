Интернет има нов любимец. Това е кучето на Шантал Дежарне, което според потребителите на мрежата е получовек.

Йоги, както се казва домашният любимец на Дежарне има мили и изразителни очи и да, изглежда сякаш всеки момент ще проговори.

Това провокира социалните мрежи, където се появиха множество колажи със звездни двойници на кучето-знаменитост.

А удивителната трансформация на кучета, които са били осиновени, можете да видите тук:

ВИЖТЕ ТРАНСФОРМАЦИЯТА НА ИЗОСТАВЕНИТЕ КУЧЕТА - ПРЕДИ И СЛЕД ОСИНОВЯВАНЕТО В СНИМКИ

Ужасът във фермите за лъвове в РЮА

Ето го и новото най-любимо куче на интернет:

Някои откриват изумителна прилика с Джейк Джиленхaл:

I think it looks like someone else closer than Jake Gyllenhaal, but I can't figure it out pic.twitter.com/bSv34JcWwy