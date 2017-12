Едно от най-известните семейства в света, а и едно от най-харесваните и снимани, е това на принц Уилям и херцогинята на Кеймбридж Кейт Мидълтън.

Където и да отидат, техните стъпки се следят внимателно от журналисти и фотографи.

В ГАЛЕРИЯТА ВИЖТЕ ЕДНИ ОТ НАЙ-КРАСИВИТЕ СЕМЕЙНИ МИГОВЕ НА КЕЙТ, ПРИНЦ УИЛЯМ И ДЕЦАТА

Само преди дни от двореца Кенсингтън, една от лондонските резиденции на английското кралско семейство, публикуваха нов портрет на кралското семейство.

Във видеото вижте кои са думите, които кралското семейство не използва.

The Duke and Duchess of Cambridge are pleased to share a new photograph of their family. The image features on Their Royal Highnesses' Christmas card this year. The photograph was taken earlier this year by @ChrisJack_Getty at Kensington Palace. pic.twitter.com/p8jm6zDfl0