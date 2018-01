Американската Академия за киноизкуство обяви номинациите за наградите "Оскар", които ще бъдат раздадени на 4 март в Холивуд.

Приказният романс "Формата на водата" оглави списъка на филмите претенденти за награди "Оскар" с 13 номинации, сред които за най-добър филм, най-добър оригинален сценарий, актриса и поддържащ актьор – Ричард Дженкинс, музика на Александър Деспла.

На второ място е епичната лента за Втората световна война „Дюнкерк” с 8 номинации, а криминалната драма „Три билборда извън града” се нарежда трета със 7 номинации.

За наградата за най-добър актьор ще се състезават още Тимъти Шаламет за „Призови ме с твоето име” (Call Me by Your Name), Даниел Дей-Люис за Phantom Thread, Даниъл Калууя за Get Out, Гари Олдман за Darkest Hour и Дензъл Уошингтън за Roman J. Israel, Esq.

Номинирани в категория "Най-добра актриса" са:

Сали Хокинс за "Формата на водата", Франсис Макдорманд за "Три билборда извън града", Марго Роби за I, Tonya, Сиша Ронан за Lady Bird и Мерил Стрийп за The Post.

Стрийп вече е носител на три награди "Оскар" и има общо 21 номинации.

В категория "Най-добър чуждестранен филм" са включени A Fantastic Woman (Чили), The Insult (Ливан), Loveless(Русия),On Body and Soul (Унгария),The Square (Швеция).

На 4 март ще разберем кои са големите победители в най-бляскавата нощ в Холивуд, когато ще бъдат раздадени наградите „Оскар”.

