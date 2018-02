Китай, освен държава с хилядолетна история, традиции и богата култура, стана известна и с една услуга, която изумява света.

В тази страна не е необичайно да си поръчате стриптийзьорка за погребение. Целта е момичето да повдигне духа на опечалените.

Не на същото мнение обаче е Министерство на културата, което смята, че това е порнографски акт и още от 2005 година се опитва да прекрати практиката.

“@AsCorrespondent: Smutty meets sacred as #funeral #strippers make a comeback in #China pic.twitter.com/VppiV6pH5H”/ no more paper #Benz ??