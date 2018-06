Херцогинята на Кеймбридж Кейт Мидълтън роди преди няколко месеца - на 23 април.

Още в деня на раждането херцогинята бе изписана от родилното - стандартна практика във Великобритания.

Кейт и съпругът й - принц Уилям, изглеждаха прекрасно пред болницата, в която херцогинята роди, заобиколени от стотици, ентусиазирани да видят престолонаследника, който е пети в реда за наследяване на трона.

Навсякъде по света обаче се появиха коментира, насочени към Кейт и нейната физическа форма часове след раждането.

Мидълтън изглеждаше изключително добре за жена, родила преди няколко часа.

Тогава експертите казаха, че свежестта й се дължи най-вече на добра диета, която тя е спазвала по време на бременността.

Първата публична изява на Кейт след раждането бе на сватбата на принц Хари и Меган Маркъл.

Кейт Мидълтън и кралицата пристигнаха на сватбата

Тогава всички отбелязаха, че херцогинята изглежда прекрасно.

Само преди броени дни Мидълтън бе заснета от папараци да се забавлява в компанията на принц Джордж и принцеса Шарлот, както и други близки от семейството.

Те придружаваха с принц Уилям, който взе участие в Maserati Royal Charity Polo Trophy - благотворителен поло мач, набиращ средства за болнични центрове и приюти за бездомни.

Кейт е облечена в семпла лятна рокля, която подчертава формите й.

По-малко от два месеца минаха от раждането, но Мидълтън изглежда си е върнала старите килограми.

Catherine, Duchess of Cambridge with Prince George of Cambridge and Princess Charlotte of Cambridge at Beaufort Polo Club whilst Prince William played polo. #polo #princesscharlotte #royal #princegeorge #katemiddleton #duchessofcambridge pic.twitter.com/LY8efSuhL4